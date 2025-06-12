Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı
İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı.
İstanbul
Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'den artistik ve ritmik cimnastik kategorilerinde 16 sporcu mücadele ediyor.
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Rengül Çalar, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Başkanımız Ensar Kurt'un yönetimde olması bizim için onur verici, emekleri için teşekkür ediyorum. 5 ülke ve yaklaşık 33 sporcu bu organizasyonda yer alacak. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için mutluyuz. Ekibimizle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Cimnastik temel bir spor, çocukların sosyal hayatta kendilerini bulmaları, ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya hazırız. Artistik ve ritmik cimnastikte 16 sporcumuzla bu organizasyona katılıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
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