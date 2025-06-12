Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul
Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.
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Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.
Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.