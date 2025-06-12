Dolar
39.34
Euro
45.75
Altın
3,384.39
ETH/USDT
2,748.40
BTC/USDT
107,081.00
BIST 100
9,542.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Emre Aşıkçı  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı

İstanbul

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.

Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak
Turistik Karaelmas Ekspresi, yarın ilk seferine çıkacak
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1000'den fazla işçinin işten çıkarılması kararlaştırıldı
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak
TİKA, Uganda'daki yetim okulunda marangozluk atölyesi kurdu

Benzer haberler

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu

Fransa Açık'ta Coco Gauff, Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka finale yükseldi

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka finale yükseldi
Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet