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Spor

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotları "Büyük Taarruz" için havalandı

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla 100 pilotun katıldığı yamaç paraşütü festivali düzenlendi.

Mustafa Bayer   | 28.08.2022
Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotları "Büyük Taarruz" için havalandı Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Sportif Havacılık Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında kente gelen 100 yamaç paraşütü pilotu, kent merkezindeki 280 metre yüksekliğindeki Çakırköy tepesinden havalandı.

Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Ozan Ceylan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen festivale 100 pilotun katıldığını söyledi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların güzel atlayışlar yaptığını dile getiren Ceylan, "Büyük Taarruz'un 100. yılı olmasından dolayı 100 pilot ile atlayışlar gerçekleştirildi. Festival kapsamında vatandaşları da ücretsiz uçurduk. Yaklaşık 60 kişi pilotlar ile uçuş gerçekleştirdi." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da iki gün boyunca pilotların gökyüzünü şenlendirdiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem başkomutanlığına biz de gençler olarak karşılık vermek istedik." ifadesini kullandı.

Festivalin ardından katılımcılara teşekkür ve katılım belgesi verildi.

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