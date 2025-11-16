Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,210.10
BTC/USDT
96,029.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor.

Arif Yavuz, Mahir Uç  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı Fotoğraf: Mahir Uç/AA

Afyonkarahisar

Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, AA muhabirine, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek
Ağaç AŞ'de tedarikçilerden "sistem ve seçim finansmanı için rüşvet" iddiası
Aile kurumunun güçlendirilmesi için 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı
Yargıtay, eski sevgilisinin fotoğraflarını paylaşan sanığa verilen hapis cezasını onadı

Benzer haberler

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri yarım kaldı

Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor

Dünyaya gözlerini açtıkları hastanede çalışan iki hemşire hastaların hizmetinde

Kağıthane'de apartmandaki patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin yeni görüntü

Kağıthane'de apartmandaki patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin yeni görüntü
Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Doğal taşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor

Doğal taşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet