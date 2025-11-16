Dolar
Yaşam

Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor

Afyonkarahisar'da prematüre ünitesinde bebek bakım hemşiresi olarak 34 yıldır çalışan Sibel Gündoğar, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için çabalıyor.

Arif Yavuz  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Mesleğe 1990'da Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde adım atan 55 yaşındaki Gündoğar, bir yıl sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni kurulan prematüre ünitesinde göreve başladı.

Gönülden bağlı olduğu ünitede 34 yıldır severek çalışan Gündoğar, düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesine destek oluyor.

"Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz"

Bugüne kadar yüzlerce bebeğin hayatına dokunan 3 çocuk annesi Sibel Gündoğar, AA muhabirine, prematüre ünitesinde çalışmanın ekip işi olduğunu söyledi.

Bebeklerin bakımlarının her gün düzenli şekilde yapıldığını anlatan Gündoğar, "Erken doğan bebeklerin anne karnında geçirmesi gereken süreyi burada tamamlıyoruz. Bu dönem çok kritik. Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz. O riskli dönemi biz birlikte atlatıyoruz. Bebeklerimiz sürekli hekim kontrolünde." diye konuştu.

Gündoğar, mesleğe gönül verdiğini vurgulayarak sevgi ve tecrübeyle prematüre bebeklerin en riskli dönemlerinde ellerinden tutmaya çalıştığını dile getirdi.

"Burası benim evim gibi"

Bebeklerin hayata tutunuşuna şahit olmanın benzersiz bir duygu olduğunu anlatan Gündoğar, şunları kaydetti:

"Burayı çok seviyorum. Bazen çocuklarım 'Anne yorulmadın mı?' diye soruyor. Ünitede hiçbir zaman kendimi geri plana çekmiyorum, hep çalışan ve koşan taraftayım. Burası benim evim gibi. Hatta evimden daha çok vakit geçiriyorum. Yapabildiğim kadar burada çalışmayı düşünüyorum. Hemşire arkadaşlarım da beni severler, saygı gösterirler. Hatta 'abla' diyerek benim işimi yapmak için koşarlar, 'Sen yorulma' derler. Biz burada bir ekip olarak işe başlar, ekip olarak bitiririz."

Tecrübesini meslektaşlarına aktarıyor

Hemşire Mediha Çakal, Gündoğar ile abla kardeş gibi çalıştıklarına değinerek, "O tecrübesiyle her zaman bize yardımcı olmaya çalışır. Onun bilgi birikimi benim meslek hayatıma çok şey kattı. Sibel hemşireyle çalışmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Hemşire Asuman Çiğiltepe de tecrübesinden faydalandığı Gündoğar ile birlikte görev yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

