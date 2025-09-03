Dolar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yarın ABD karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Muhammed Boztepe  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yarın ABD karşılaşacak

Banghok

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak.

Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran milli takım, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden ABD ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maç ile son 16 turundaki Slovenya'yı müsabakasını set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

En iyi derece 6.'lık

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

