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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı maçın bilet satışları sürüyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın bilet satışı devam ediyor.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı maçın bilet satışları sürüyor

Istanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

GENEL SATIŞ

VIP: 600 TL

1. Kategori: 400 TL

2. Kategori: 350 TL

Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL

Saha İçi 2. Sıra: Bin 500 TL

Saha İçi 3. Sıra: Bin 350 TL

Saha İçi 4. Sıra: Bin TL

Loca 8 Kişilik: 5 bin TL

Loca 11 Kişilik: 8 bin TL

Loca 13 Kişilik: 10 bin TL

Loca 18 Kişilik: 15 bin TL

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