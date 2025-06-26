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Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Binanın müteahhitlerinden Ali Babaoğlu, 21 yıl 9 ay, Hacı Mehmet Ersoy ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Çalı  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin yıkılması nedeniyle binanın müteahhitlerinden Ali Babaoğlu, 21 yıl 9 ay, Hacı Mehmet Ersoy ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu, 1'i firari 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Ali Babaoğlu, bilinçli taksirle değil, taksirle yargılanmak istediğini belirtti.

Babaoğlu, "Biz Kahramanmaraş'ın saygın esnaflarındanız. Yıllardır eğitim aldım, büyük projelerde görevlerde bulundum. Mesleğimden pişman değilim, sadece görevimi yaptım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Ömer T. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini isterken, müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Babaoğlu'nu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay, firari sanık Hacı Mehmet Ersoy'u da aynı suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Ömer T. ise beraat etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

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