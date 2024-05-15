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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 1 Haziran'da İstanbul'da başlayacak kampının kadrosu belli oldu.

Dilek Erol  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kamp, 1-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul'da 1-9 Haziran tarihlerinde çalışmalarını sürdürecek milli takım, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek.

İkili temas karşılaşmaları ardından Türkiye'ye dönecek ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. Milliler son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da katılacağı turnuvayla çalışmalarını tamamlayacak.

Milli takımın kamp kadrosu şu şekilde:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş BOA), Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), Tuba Poyraz (Bursa Uludağ Basketbol), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül (Emlak Konut), Duygu Özen, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe Alagöz Holding), Büşra Akbaş, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Feride Şevval Akalan, İlayda Güner (Nesibe Aydın), Banu Şimşek, Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Northeastern Huskies-ABD).

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