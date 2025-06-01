TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Fibabanka'ya para cezası

Istanbul
TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.
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Kulüp yetkililerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına gösterdiği gayretler nedeniyle ceza, yüzde 25 indirime gidilerek 247 bin 500 liraya çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.