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Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Fibabanka'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 247 bin 500 lira para cezası verdi.

Emrah Oktay  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Fibabanka'ya para cezası

Istanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.

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Kulüp yetkililerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına gösterdiği gayretler nedeniyle ceza, yüzde 25 indirime gidilerek 247 bin 500 liraya çekildi.

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