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Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final programı duyuruldu.

Can Öcal  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu, 29 Mayıs'ta başlayacak. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

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Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

29 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)

20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

1 Haziran Pazar:

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

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