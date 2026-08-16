Hun ve Türk kökenli topulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, son gününde de yoğun ilgi görürken, dünya genelinden binlerce misafiri ağırladı.

Büyük Hun-Türk Kurultayı, son gününde de yoğun ilgi gördü Hun ve Türk kökenli topulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, son gününde de yoğun ilgi görürken, dünya genelinden binlerce misafiri ağırladı.

Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli topulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kurultaya, Macaristan'ın en ünlü bozkır ve ova ekosistemini barındıran Bugac kasabası ev sahipliği yaptı.

Kurultayın son gününde tazı avcı köpeği gösterisi ve koşusu, atlı doğancılık ve kartalla avlanma gösterisi, atlı güreşin yanı sıra at, deve ve at arabalarıyla Göçebe Geçidi gösterisi ile atlı ve yaya savaşçıların geleneksel kıyafetlerle yer aldığı askeri geçit töreni yapıldı.

Göçebe düğünü, atlı oyunları, okçuluk gösterileri, çadır kurultayları, Hun dönemi çadırları, konserler, el sanatları sergileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de programın sonuna damga vuran etkinlikler arasında yer aldı.

Türk dünyası müzikleri, halk dansları gösterileri, birçok farklı ülkeden lezzetler ve yöresel ürünler de katılımcılarla buluştu.

Program, yarışmaları kazananlar için resmi ödül töreni ve birçok kişinin katıldığı kutsal "ateş yakma" etkinliğiyle son buldu.

14 Ağustos'ta kapılarını açan ve geleneksel kültür festivali olarak bilinen Kurultaya, dünya genelinden ve 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi katıldı.

Yetkililer, girişin ücretsiz olduğu ve 3 gün süren kurultaya katılım sayısında geçmiş yıllara kıyasla artış yaşandığını ve bu yıl Bugac'ın etkinlik kapsamında 200 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

İlk Türk-Hun Kurultayı 2007'de Kazakistan'da düzenlenirken, daha sonra Macaristan'da geniş kapsamda yapılan ve ilgi gören buluşmalar gelenek haline geldi.

Kurultay, Hun ve Türk kökenli toplulukları ortak soy bağlarını ve kültürlerini yaşatmayı hedefliyor.