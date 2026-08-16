İngiltere Championship'in ilk haftasında Watford, Southampton'ı mağlup etti

Vicarage Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk dakikalarında Southampton rakip ceza alanında daha çok görünen taraf olsa da 13. dakikada Watford öne geçti.

Southampton kaptanı Jack Stephens'in uzaklaştırmak isterken yaptığı ters vuruşla topu önünde bulan ve ceza alanına giren Iker Bravo, üç Watford oyuncusuna rağmen meşin yuvarlağı kaleci Peretz'in yanından ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Watford, altyapısından yetişen 19 yaşındaki Nabizada'nın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanında kaptığı topla sağ kanattan takımını atağa kaldıran ve son çizgiye kadar inen Nabizada, açısı daralmasına karşın yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Kariyerinde ilk kez Watford formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Nabizada, ilk golünü de Southampton karşısında kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Watford'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Eski Beşiktaşlı Larin, farkı bire indirdi

Southampton, eski Beşiktaşlı Cyle Larin'in 56. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Cameron Bragg'in pasıyla ceza alanına giren Kanadalı futbolcu, kaleci Ravaglia'nın yanından topu ağlara gönderdi: 2-1

58. dakikada yine Larin ile gole çok yaklaşan ve kaleci Ravaglia'yı geçemeyen Southampton, 70. dakikada Finn Azaz'in sert şutuyla bir kez daha kaleyi yokladı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.

Southampton, kalan bölümde oyunu rakip yarı alana yıkmasına karşın skor üretmekte etkisiz kalınca Watford sahadan 2-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

Watford "genç"leriyle kazandı

Geçen sezonu üst üste 5 mağlubiyetle kapatan Londra temsilcisi Watford, yeni teknik direktörü Alessio Dionisi ile 2026-2027 sezonuna taraftarlarının önünde iyi bir başlangıç yaptı.

İtalyan teknik adam Dionisi, sezonun ilk maçında hücum hattında 4 genç futbolcuyla puan mücadelesi verdi. Watford'da Amin Nabizada (19), Othmane Maamma (20), Mamadou Doumbia (20) ve Iker Bravo (21) ilk 11'de şans bulan isimler olurken, Nabizada ve Bravo takımlarına galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Müslüman futbolcu Nabizada: Gerçekten harika bir gündü

İngiltere Championship takımlarından Watford forması giyen Afgan asıllı Müslüman futbolcu Amin Nabizada, ligdeki ilk golünü attığı maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vicarage Road Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları Southampton maçının ardından soruları yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten harika bir gündü. Çok keyif aldım. Daha da önemlisi üç puanı almamızdı, bu yüzden daha da mutluyum." dedi.

Kendi yarı alanından kaptığı topla yaklaşık 60 metre koşarak dar açıdan attığı golle maça damgasını vuran genç futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, ilk başta belki orta yapabilirim diye düşündüm. Ama biraz içeri doğru kat ettim. 'Ne olursa olsun şut çekeceğim.' diye düşündüm. Allah'a şükürler olsun ki gol oldu, harika bir duyguydu." diye konuştu.

Nabizada, bugün ilk kez Watford formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmasıyla ilgili soruya, "İçten içe hazır olduğumu hep biliyordum. Teknik direktörün bana güvenip oynamama izin verdiği için minnettarım. Geldiğinden beri bana özgürlük verdi. Böyle oynamak çok iyi hissettiriyor. Takımdaki ortam da harika." yanıtını verdi.

Genç futbolcu, çok fazla oynamadığı sağ kanatta görev almasıyla ilgili soru üzerine, "Zordu, çünkü Southampton üst düzey bir takım. Saha genelinde kaliteleri var. Sağ kanatta oynamak için kendimi zihinsel olarak hazırlamam gerekti. Daha önce orada pek oynamamıştım. Ama sadece bir maçtı, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.