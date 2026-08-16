Başakşehir konuk ettiği Kocaelispor'u mağlup etti Başakşehir, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yendi.

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İlk Yarı

14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Operi, düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Başakşehir'in golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak topa kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

İlk yarıyı Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

53. dakikada Shomurodov'un ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Rivas'ın ortasına Haidara'nın gelişine volesinde kaleci gole izin vermedi.

72. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Kemen'in arka direğe ortasında Skov Olsen meşin yuvarlağı altıpas içinde bulunan Shomurodov'a indirdi. Özbek oyuncunun kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

