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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada milli satranççının, Malmö kentinde 30. kez düzenlenen turnuvada önemli bir derece elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağız Kaan Erdoğmuş dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 2 bin 701 elo performans ile oynayarak 7 turda 4 puanla ikinci oldu. Müthiş karşılaşmalara imza atan genç sporcumuz 8,2 elo kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz." denildi.

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