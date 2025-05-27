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İtalya Serie A'yı kazanan Napoli, şampiyonluk turu attı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2024-25 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Napoli takımı, taraftarıyla şampiyonluk turu attı.

Barış Seçkin  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İtalya Serie A'yı kazanan Napoli, şampiyonluk turu attı Fotoğraf: Iso Ekle/AA

Roma

Ligin 38'inci ve son haftasında sahasında Cagliari'yi 2-0 yenerek en yakın takipçisi Inter’in 1 puan önünde 82 puanla şampiyonluğa ulaşan Napoli, başarısını taraftarıyla kutladı.

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Serie A'da 2 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkan Napolili futbolcular ve teknik heyet, feribotla Napoli Limanına gelerek buradan üstü açık otobüse geçti ve kentin önemli ulaşım arterlerinde şampiyonluk kupasıyla turladı.

Napoli takımı otobüsünün geçtiği güzergahta taraftarların meşaleler yaktığı ve büyük sevinç yaşadığı görüldü.

İtalyan basını, Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına "en az 200 bin" kişinin katıldığını yazdı.

Napoli, lig tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazandı.

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