Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,540.10
BTC/USDT
104,636.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan Litvanya galibiyeti sonrası "İyi yoldayız" mesajı

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Litvanya'yı 73-68 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Derin Erdoğan ile Tilbe Şenyürek, iyi yolda olduklarını söyledi.

Emre Doğan, Metin Arslancan  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan Litvanya galibiyeti sonrası "İyi yoldayız" mesajı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu, Litvanya'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Türkiye, soyunma odasına 34-32 önde gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, üçüncü periyodunu 54-49 önde geçtiği karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı kaydetti.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye, 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Derin Erdoğan: Her maçta kendimize bir şey katıyoruz

Milli basketbolcular, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok istekli olduklarını belirten Derin Erdoğan, "Çok motiveyiz. Hem tecrübeli hem de benim gibi genç oyuncular var. Jenerasyon olarak karma bir ekibe sahibiz. Bence bu çok güzel bir şey. Fransa'da iki maç oynadık. Çok zordu. Çok fiziksel ve sert maçlardı. Oradan öğrendiğimiz şeyler neticesinde Litvanya ile oynadık. Bence çok iyi gidiyoruz. Her maçta kendimize bir şey katıyoruz. Maç kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Tilbe Şenyürek: Basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, eksiklerini kapatarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek istediklerini aktardı.

Dördüncü hazırlık maçını oynadıklarını hatırlatan Tilbe, "Hazırlık sürecinde bazı mağlubiyetler yaşadık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık ama bizim için önemli olan basketbolumuzu olabildiğince geliştirebilmek. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeni arkadaşlar var. Birbirini tanıyan insanlar var ama uzun süredir görüşmüyoruz. Bunun gerçekten de dezavantajı var. Mağlubiyetler için bahane olmasın ama bir adaptasyon sürecindeyiz. Hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Antrenmanlarda istediği gibi efektif olamıyor. Bunun da biraz sıkıntısını yaşadık ama biz basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bence çok iyi yoldayız." diye konuştu.

Litvanya karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tilbe Şenyürek, "Çok rotasyonlu oynadığımız için maçta iniş çıkışlar oluyor. Basketbolumuzu oturtabilsek ve istediğimiz şeyleri biraz netleştirebilirsek bu maç daha farklı olurdu. Eksiklerimizi kapatıp birbirimizle uyum içerisinde olup şampiyonaya daha hazır gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Özgür Gazze Yürüyüşü" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan Litvanya galibiyeti sonrası "İyi yoldayız" mesajı

A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan Litvanya galibiyeti sonrası "İyi yoldayız" mesajı

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 2 maçla devam edecek

NBA konferans finalinde Pacers'ı 111-94 yenen Knicks seriyi 3-2'ye getirdi

THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi

THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet