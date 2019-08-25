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Spor

3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ordu'da düzenlenen 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Gürcistan'dan 100'e yakın sporcu katıldı.

Hayati Akçay   | 25.08.2019
3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

Ordu

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ordu'da organize edilen 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi.

3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması, Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapıldı. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Gürcistan'dan 100'e yakın sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ülkeden sporcuların katılımıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Genç, organizasyona destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na teşekkür etti.

Yarışmanın son gününde dereceye giren sporcular ve kulüpler ise şöyle:

Takım

Klasik Yay Erkek

1-Yıldırım Okçuluk İhtisas Kulübü

2-Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü

3-Gürcistan

Klasik Yay Bayan

1-Gürcistan

2-Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü

3-KKTC

Bireysel

Klasik Yay Erkek

1-Mustafa Şakir Oğuz (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

2-Oğuzhan Küçük (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3-Merih Simav (Antalya Elite Spor Kulübü)

Klasik Yay Bayan

1-Tsiko Phutkaradze (Gürcistan)

2-Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

3-Çise Pelin Sadioğlu (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Organizasyon, sporculara madalya ve kupalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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