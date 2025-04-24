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Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor

Ordu'da etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.

Hayati Akçay  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor

Ordu

Ordu-Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Ankara'dan gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

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Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşanıyor.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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