Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
Ordu'da etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.
Ordu
Ordu-Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Ankara'dan gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
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Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşanıyor.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.