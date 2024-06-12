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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisince üretilen "VURAN" zırhlı araçları Gürcistan ordusuna teslim edildi

Türk savunma sanayisinin ürettiği "VURAN" 4x4 zırhlı personel taşıyıcılar, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Davit Kachkachishvili  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Türk savunma sanayisince üretilen "VURAN" zırhlı araçları Gürcistan ordusuna teslim edildi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Başkent Tiflis'e yakın Vaziani'deki Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin 4. Piyade Tugayı'na ait askeri üstte düzenlenen törende, VURAN zırhlı personel taşıyıcılar, Gürcistan tarafına törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Sergo Janelidze ile Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Irakli Çiçinadze, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Behçet Karataş ile ASFAT yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Orbay ile Gürcü yetkililer, araçlarda incelemelerde bulundu.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Orbay, "Bugün, Türkiye Savunma Sanayi tarafından üretilen zırhlı personel taşıyıcıların, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girişi vesilesiyle yaptığımız tören münasebetiyle burada bulunuyoruz." dedi.

Araçların, Gürcü Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesinin, Türkiye'nin Gürcistan’a verdiği desteğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Orbay, şunları söyledi:

"Bu araçlar, Türkiye'nin aynı zamanda Gürcistan'ın güvenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğinin de somut bir göstergesidir. Biz inanıyoruz ki bu araçlar, Gürcistan'ın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaklardır."

Orbay, Türk savunma sanayisinin faaliyetlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz, bugün Türkiye olarak savunma alanında kendi ihtiyaçlarımızı yüzde 80'e kadar yerli üretimle, yerli girdi ile karşılayabiliyoruz. Gürcistan'dan da beklentimiz, bizim sahada test edilmiş en gelişmiş teknolojilere sahip savunma sanayi ürünlerimize Gürcistan'ın ihtiyaç duyduğu askeri alımlarda öncelik vermesi.

Netice itibarıyla Türkiye, burada en kısa ikmal hattıyla Gürcistan'ın ihtiyaçlarını en maliyet etkin şekilde karşılayabilecek bir konumda. Aramızdaki işbirliğimizin, her alanda olduğu gibi askeri ve savunma alanında da artarak devamını istiyoruz. Bu araçları inşallah eğitim ve tatbikat dışında kullanmaya ihtiyaç olmayacaktır."

"Türkiye ile başarılı işbirliğimiz var"

Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Janelidze, Türkiye ve Gürcistan arasında savunma alanındaki işbirliğini değerlendirdi.

Bu alanda Türkiye ile başarılı işbirliğine sahip olduklarını vurgulayan Janelidze, şunları kaydetti:

"Bugünün de gösterdiği gibi, Gürcistan ve Türkiye savunma alanında uzun süredir başarılı şekilde işbirliği yapıyor. Bugün, Gürcistan Savunma Kuvvetleri, Türkiye’den NATO standartlarında zırhlı araçları teslim alıyor. Bu tür etkinlikler, Gürcistan için çok önemlidir çünkü ülkemizin savunma kabiliyeti güçlendirilecek ve savunma kuvvetleri, NATO standartlarına uyumlu hale getirilecektir."

Janelidze, işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, “Umarım benzer etkinlikler, tekrar planlanır ve başarıyla uygulanır." dedi.

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