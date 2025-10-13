Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin atış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Kacır, NSosyal hesabından milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testine ilişkin paylaşım yaptı.
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı." ifadesini kullandı.
Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."