Bakan Kacır: Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Coğrafi İşaretler Etkinliği"nde "Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısını bu yıl 44'e çıkardıklarını, 15 ürünün AB'de tescil edildiğini ve bu yılın en fazla sayıda ürünün AB tescili aldığı yıl olduğunu bildirdi.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda Coğrafi İşaretler Etkinliği düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Etkinlikte Bakan Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.
Daha sonra sınıf ziyaretinde bulunan, öğrencilerle sohbet eden ve öğretmenlerle bir araya gelen Kacır, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'nin dört bir yanındaki 65 bin okulda, 18 milyondan fazla öğrenciyle, 1 milyondan fazla öğretmenle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı başarılı şekilde icra ettiğini söyledi.
Son yıllarda söz konusu hafta vesilesiyle öğrencilerin, çocukların, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel değerlerini tanımalarından, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembol projelerinin farkında olmalarından ve bunlara yönelik çalışmalar yapmalarından mutluluk duyduklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
"2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST'leri, Türkiye'de dost ve kardeş coğrafyalarda gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'lerde de en büyük paydaşımız Milli Eğitim Bakanlığımız. Bu yıl 1 milyon 200 binden fazla öğrencimiz TEKNOFEST'lere katıldı, yarışmalarda hayallerini araştırma, geliştirme ve projelere dönüştürdüler. TEKNOFEST'lerde yetişen gençlerimiz kendi teknoloji girişimlerini kuracak seviyeye geldiler. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin aslında bütün bu çalışmalar en büyük ispatı niteliğinde."
Kacır, etkinliğin çocukluk yıllarında "Yerli Malı Haftası" olarak icra edildiğine değinerek, o dönemde faydalı çalışmaların yapıldığını ama bu çalışmaların çoğunlukla tarım ürünleriyle sınır kaldığını anlattı.
Öğrencilerin artık sadece tarım ürünlerini değil, Türkiye'nin milli teknoloji ürünlerini de söz konusu hafta vesilesiyle okullarda gündemlerine aldığına dikkati çeken, Kacır, "Bugün ziyaret ettiğimiz sergide de burada da bunun çok güzel yansımalarını gördük. Öğrencilerimiz Türkiye'nin savunma sanayi sistemlerinin isimlerini ve özelliklerini ezbere biliyor. HÜRKUŞ'u HÜRJET'i, ATAK'ı, GÖKBEY'i ANKA'yı, KIZILELMA'yı, Bayraktar'ı, KAAN'ı öğrencilerimiz biliyor, tanıyor, nitelikleriyle paylaşıyorlar. Ümit ediyoruz ki onlar çok daha iyilerini yapacaklar." dedi.
Kacır, bu hafta içinde özellikle 15 Aralık'ın "Coğrafi İşaretli Ürünler Günü" olarak icra edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde verilen isabetli bir karar olduğunu bildirdi.
Bakanlığın da TÜRKPATENT aracılığıyla bu sürece de katkı verdiğini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada. 1798 coğrafi işaretli ürünümüz var. Son dönemde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada tanınırlığına çok gayret ediyoruz. AB tescili coğrafi işaretli ürün sayımızı bu yıl 44'e çıkardık. 15 ürünümüz AB'de tescil edildi ve en fazla sayıda ürünün AB tescili aldığı yıl bu yıl oldu. Bu tanınırlıkla birlikte bunun ekonomik potansiyelinin de güçlenmesi için daha fazla çalışacağız."
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesi ve ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç." dedi.
Bakan Tekin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda düzenlenen "Coğrafi İşaretler Etkinliği"ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg'un yeni modeli T10F'yle okula gelen Tekin, burada öğrenciler tarafından memleketlerine özgü coğrafi işaretli ürünlerle karşılandı.
Ardından Tekin, okuldaki AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.
Okuldaki bir sınıfı da ziyaret eden Bakan Tekin, burada öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, istişarelerde bulundu.
"Çocuklarımız daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyor"
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin doğası gereği geçen yıl bu haftayı farklı etkinliklerle kutlamak üzere bir karar aldıklarını ifade etti.
Bakan Tekin, "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesi ve ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç." dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'deki ilk Maarif Kongresi'nde "köklerine, kendi kültürüne vakıf ama modern dünyayla entegre olabilecek bir eğitim sistemi inşa etmek" vurgusu yaptığını söyleyen Tekin, şu anda böyle bir eğitim sistemi inşa ettiklerinin altını çizdi.
Türkiye'de önceki nesillerin ve hükümetlerin ürettikleri katma değeri olan ürünleri, bilimsel yenilikleri çocukların öğrenerek yeni hayaller kurmasını istediklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:
"Bizim öğrencilik yıllarımızda bundan 10-20 yıl önce meslek liselerimizde, Anadolu liselerimizde öğrencilerimizin etkinliklerine baktığımız zaman bugün sabah çocuklarımızın hayal ettiği, hayallerini kurduğu şeylerin hiçbirisi yoktu. Şimdi çocuklarımız Türkiye'nin ürettiği değerleri hem içselleştirerek hem de tanıyarak daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyorlar. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Hem köklerine ve geçmişine bağlı, saygı duyan, bize ait olan değerleri içselleştiren, hem de yeni döneme ilişkin bunların üzerine hayaller kurabilen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de biz bütün bakanlıklarla, bütün kamu kurumlarıyla ve onların ürettikleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzu ediyoruz."
"Yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı bu perspektifle kaleme alınmış durumda"
Bakan Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde yürütülen sanayileşme hamlelerinin başta Togg olmak üzere çocuklarda büyük bir heyecan oluşturduğunu, yaptıkları resimlerde Togg'un ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin resimlerini çizdiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin bu heyecanlarını besleyebilecek bir eğitim öğretim sistemi inşa etmeye gayret ettiklerini vurguladı.
Türk Patent Kurumunun MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüyle yaptıkları protokole değinen Tekin, bu protokolle bu haftanın hem coğrafi işaretler anlamında hem de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası anlamında çok farklı içeriklerle kutlayabilecekleri etkinlikler yaptıklarını belirtti.
Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı söylediğim bu perspektifle kaleme alınmış durumda. Bize ait olan her şeyi çocuklarımız tanısınlar ve daha iyisini nasıl hayal edebileceklerini, daha iyisini nasıl yapabileceklerini görsünler, çalışsınlar istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlığımızın 2025 kesin hesap ve 2026 bütçesini tartıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna, üyelerine ve Genel Kurul'da bize destek olan bütün milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, iktidar olduğu 3 Kasım 2002'den itibaren yaptığı bütün bütçelerde Milli Eğitimi en birinci sıraya yerleştirmesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütçemizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Okul ziyaretinde Bakanlar Tekin ve Kacır'a, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan da eşlik etti.
Öte yandan Bakanlar Tekin ve Kacır, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve milli teknoloji ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.
Kacır, burada öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünlerin stantlarını gezerek, bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.