Dolar
44.08
Euro
51.05
Altın
5,071.05
ETH/USDT
2,014.40
BTC/USDT
68,889.00
BIST 100
12,611.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Ankara

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına başlandığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek. Görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakan Kacır ve Bakan Bolat 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi

Bakan Kacır: İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk

Bakan Kacır: İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk
Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi
Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme

Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet