Dolar
44.05
Euro
51.37
Altın
5,179.31
ETH/USDT
2,066.50
BTC/USDT
70,899.00
BIST 100
12,969.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Teknoloji

Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor

Bu yıl Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için bilimsel çalışmaları içeren bildiri özeti başvuru süreci tamamlanırken kongrenin ev sahibi Türkiye, başvuru sayısıyla dünya çapında iki ayrı rekora imza attı.

Zeynep Duyar  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan IAC'ye 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, bilimsel hazırlık sürecinde kongre tarihine geçecek bir başarıyı gerçekleştirdi.

Buna göre Türkiye, bildiri özeti başvurularında dünya ülkelerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından açıklanan resmi verilere göre, kongreye 108 ülkeden 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti başvurusu yapıldı. Böylece Türkiye, kongrenin 77 yıllık tarihinde bu sayıya ulaşan ilk ülke oldu.

Ayrıca Türkiye'den yapılan 1810 başvuru, bugüne kadar tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım sayısı olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye, hem makale özeti başvuruları hem de tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılımla iki ayrı rekor kırdı. Bu rekor, son olarak 2024 yılında 7 bine yakın başvuru alan İtalya'ya aitti.

Kongre kapsamında yapılan bildiri başvuruları, katılımcıların sunacakları bilimsel çalışmaların özetlerini ve kısa açıklamalarını içeriyor. Bu bilimsel çalışmaların, kongrenin uzay alanına sağlayacağı katkılarda kritik rol oynaması bekleniyor.

"The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi, küresel uzay ekosisteminin önde gelen temsilcilerini, astronotlar ve karar alıcıları bir araya getiren stratejik bir diplomasi platformu niteliği de taşıyor.

Bakan Kacır'dan tebrik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongre sürecinde elde edilen çifte başarıyı tebrik ettiğini bildirdi.

Başvurulara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor

Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor

Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakan Kacır ve Bakan Bolat 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi

Bakan Kacır ve Bakan Bolat 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi
Bakan Kacır: İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk

Bakan Kacır: İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk
Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet