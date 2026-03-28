Teknoloji

Gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" 37 şehirde başladı

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliği 37 şehirde eş zamanlı yapılıyor.

Zeynep Duyar  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" 37 şehirde başladı

Ankara

TUA Astro Hackathon'un Ankara ayağı, Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında, uzay alanında çalışmalar yürüten gençlerin 36 saat boyunca çalışarak TUA tarafından belirlenen "gerçek dünya problemlerine" sıfırdan çözüm üretmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin ilk milli uzay temalı hackathonu kapsamında yarın yarışmacıların projeleri, her şehrin kendi jürisi tarafından değerlendirilecek.

Süreç nasıl ilerliyor?

TUA Astro Hackathon, bölgesel ve ülke bazında olmak üzere 2 aşamada gerçekleştiriliyor. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere belirlenen 37 şehirden 6 bine yakın katılımcı, yerel liderlerin düzenlediği "yerel jüri sürecini" tamamlayacak.

Hackathon, her bölgede aynı zamanda gerçekleştiriliyor ve yarın da devam edecek. Yarışmanın son günü takımlar, projelerini uzay ve havacılık alanında yetkin jürilere sunacak. Kazanan takımlar TUA Astro Hackathon Türkiye çapında TUA'nın jüriliğinde değerlendirilecek.

Proje sürecinde takımlar yerel jürilerden destek alabilecek. Etkinlik sonuna kadar projelerini sisteme doğru şekilde yüklemiş takımlar, jürilere bunların son halleriyle sunum yapacak. Sunumlar sonrası yerel şampiyonluk elde eden takımların projeleri TUA tarafından finallerde değerlendirilecek. Takımlar ise yatırımcılarla buluşma fırsatı, nakit, danışmanlık, ofis, marka ve atölye desteği fırsatları elde edecek.

Yerel yarışmaların ardından başarılı mucit ve girişimciler, Türkiye genelinde yapılan TUA değerlendirmesiyle finalde yarışma şansı bulacak. Büyük final, Türkiye'nin dört bir yanından en iyi fikirlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek.

