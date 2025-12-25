Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,928.40
BTC/USDT
87,592.00
BIST 100
11,375.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek

Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararnamedeki düzenlemelerle, yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda, ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kacır, Genel Müdürlüğün, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacağını, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacağını ve uygulayacağını, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracağını, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerini destekleyeceğini, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağını, uluslararası işbirlikleri geliştireceğini, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacağını, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamuda yapay zeka uygulamaları

Kacır, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Müdürlük, kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek. Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik gereksinimleri ilgili kurumlarla birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek. Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye’mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Bilal Erdoğan: Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere aktarılmasını başarmak

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım

Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek

Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi

Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz

Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz
AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışanların merkez dışındaki sürelerine uygulanan teşvik sürecek

AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışanların merkez dışındaki sürelerine uygulanan teşvik sürecek
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet