Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,087.30
BTC/USDT
89,307.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin milli mühimmatları hedefi tam isabetle vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti." ifadelerini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin milli mühimmatları hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği milli mühimmatlar, milli platform Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle yok etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından Baykar firmasının test atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri." ifadesini kullanan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli mühimmat, milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin milli mühimmatları hedefi tam isabetle vurdu

Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin milli mühimmatları hedefi tam isabetle vurdu

Milli İHA'ların yeni gözü ASELFLIR-600 performansını sergiledi

Bakan Kacır: 2026'da depremden zarar gören şehirlerimizde 1800'den fazla iş yerini daha inşa edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın açıkladığı milli hedef algılayıcı "MİHAL"in detayları ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın açıkladığı milli hedef algılayıcı "MİHAL"in detayları ortaya çıktı
Bakan Kacır: Startupların yolculuğunda desteklerimizi, şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz

Bakan Kacır: Startupların yolculuğunda desteklerimizi, şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz
Bakan Kacır: Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz

Bakan Kacır: Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet