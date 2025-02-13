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Teknoloji, Savunma sanayisi

Alman firması Helsing, Ukrayna'ya yapay zeka destekli 6 bin İHA tedarik edecek

Almanya'nın güneyinde bulunan savunma teknolojisi şirketi Helsing'in, Ukrayna için yapay zeka destekli 6 bin adet HX-2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik edeceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Alman firması Helsing, Ukrayna'ya yapay zeka destekli 6 bin İHA tedarik edecek

Berlin

Helsing firmasından yapılan açıklamada, Ukrayna için 6 bin adet gelişmiş HX-2 kamikaze İHA üretileceği belirtildi.

Yeni geliştirilen HX-2'nin, 100 kilometrelik menzili, 12 kilogramlık yük kapasitesi ve saatte 220 kilometreye ulaşan bir hıza sahip olduğu kaydedilen açıklamada, sistemin yapay zeka yeteneklerinin, İHA'nın elektronik harp karşı önlemlerine ve zorlu hava koşullarına rağmen etkili bir şekilde çalışmasını sağladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verine Helsing'in kurucu ortağı Gundbert Scherf, şu ifadeleri kullandı:

"HX-2 üretimini, yeni siparişlere paralel olarak arttırıyoruz. Ukrayna'daki savaş her geçen gün modern ve hassas teknolojinin eski sistemlere kıyasla sayısal dezavantajları telafi edebileceğini gösteriyor. NATO, bundan hızla doğru dersleri çıkarmalıdır. Esneklik Fabrikalarımızla Avrupa çapında merkezi olmayan seri üretime odaklanıyoruz. Bu sayede, her bir ülke doğrudan yerinde üretim yapabilecek ve üretim ve tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü koruyabilecek."

Şirketin, teslimatın tamamını 2025 yılı içerisinde tamamlanması ve Ukrayna'nın İHA kabiliyetlerinin önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor.

Tanksavar mühimmat da taşıyabilen söz konusu İHA'lar, aynı zamanda topçu sistemleri, tank ve komuta mevkileri de dahil olmak üzere, çeşitli askeri hedeflere saldırı düzenleyebiliyor.

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