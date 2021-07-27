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Sağlık

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın fizik tedavisine başlandığını, yakında taburcu edileceğini söyledi.

Ayşe Yıldız   | 27.07.2021
Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın tedavisi sürüyor

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ekibi ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Gazetecilere açıklama yapan Ömer Özkan, yakından ilgilendiği Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, kollarını yavaş yavaş hissettiğini ifade etti.

Naklin dördüncü haftasında olduklarını anlatan Özkan, "Antalya'da oturuyor olsaydı çoktan gönderirdik ancak İstanbul'dan geldiler. Ailenin imkanları da biraz kısıtlı. Fizik tedavilerine başlandı, her şey yolunda güzel gidiyor. Haftaya onu da görürsünüz. Bir, iki haftaya taburcu ederiz." diye konuştu.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.

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