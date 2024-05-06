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Spor, Futbol

Pendikspor Antalya deplasmanında 3 puanı aldı

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Pendikspor Antalya deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.

Maçın 6. dakikasında Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, Emre Taşdemir'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Erencan Yardımcı'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Thiam'ın şutunda Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

13. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-1.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Veysel Sarı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu ayağıyla kornere gönderdi.

53. dakikada Larsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, Erdem Özgenç meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

69. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanında topla buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

71. dakikada Erencan Yardımcı, ceza yayının sağından ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Leite, kurtarışıyla gole engel oldu.

74. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Van de Streek'in Erdem Özgenç'e faul yaptığına karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu oyuncuyu VAR odasının uyarısı üzerine yaptığı inceleme sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmayı İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

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