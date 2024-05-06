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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu. - VTR -
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Bozhan Memiş  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.

Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Küme düşme hattında puanlar yakın

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2

İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1

Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1

Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0

36. haftanın programı

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

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