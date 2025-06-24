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Sağlık

Türk Kızılay ile DSÖ, başkentte kan bağışı etkinliği düzenleyecek

Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek.

Dilhan Türker Yıldız  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Türk Kızılay ile DSÖ, başkentte kan bağışı etkinliği düzenleyecek

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla yarın DSÖ Türkiye Ofisi'nde düzenlenecek etkinliğe, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah katılacak.

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Türk Kızılay ve DSÖ'nün 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında yürüttüğü işbirliği kapsamında yapılacak etkinlikte, Atatrah ile Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi'nin yanı sıra DSÖ ve BM ajansları personeli kan bağışında bulunacak.

Bağışlanan her ünite kan için "Hastaya Kan Ormana Can" projesi kapsamında 3 fidan dikilecek.

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