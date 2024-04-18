Dolar
32.54
Euro
34.75
Altın
2,379.18
ETH/USDT
2,973.20
BTC/USDT
61,248.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan influenza virisüne karşı uyarı

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Grip deyip geçmemek gerek. Hafif de olsa altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli önlemeleri zamanında alması gerekiyor." dedi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan influenza virisüne karşı uyarı

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, AA muhabirine, ilkbahar gelinceye kadar sonbahar ve kış aylarında en çok influenza vakalarıyla karşılaşıldığını söyledi.

Bahar aylarıyla nezle ile karşılaşılan durumların da arttığını dile getiren Yılmaz, astım ve KOAH vakalarında alevlenmelerin söz konusu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, influenzanın astım ve KOAH ataklarını da tetiklemesiyle solunum yolu enfeksiyonlarıyla daha çok karşılaşıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid sonrası grip vakalarımızda, yani bu seneki vakalarda klinik semptomlarda ateş, baş ve kas ağrısı bir hafta, on gün sürüyor. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri 1, 2, 3 ay devam eden hastalarımız oluyor. Bunların sayısı oldukça yüksek. Başta semptom olarak azalıyor şikayetler, sonra tekrar yeni bir virüs enfeksiyonu gibi yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu şekilde görmediğimiz şu an için 3 mevsim, yazın da olursa 4 mevsim devam eden salgınla karşı karşıya kalacağız."

"Hastalarımız gribal semptomları varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvursunlar"

Kronik hastalığı olanların daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kronik hastalığı olan hastalar, KOAH hastaları dediğimiz, kalp hastalıkları olanlar, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalar, bunlar grip ile mücadele için grip aşısı ile aşılanıyorlar. Artı grip oldukları zaman hafif de geçiriyorlar ama ağır geçirenler zaten bize hemen ulaşıyor. Gerekli müdahaleleri hemen yapıyoruz. Hafif geçirenler de belli bir süre sonra işte kalp hastalığının tetiklemesiyle veya KOAH'ının alevlenmesiyle ya da diyabetinin şeker regülasyonun bozulmasıyla bize başvuruyor. "

Yılmaz, bu nedenle gribin önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Grip deyip geçmemek gerek. Hafif de olsa altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli önlemeleri zamanında alması gerekiyor." dedi.

Zamanında tedavinin ev içi bulaşları da etkileyeceğine işaret eden Gürdal Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplu yaşanan yerlerde özellikle hasta olan bireylerin maske kullanması, diğer kişilerin de kendine bulaşabilecek yerlerde daha dikkatli olması, kişiler arası temasın 1 ila 1,5 metre mesafe ile oluşturulması, hijyene, el temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Hastalarımız gribal semptomları varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvursunlar. Durum ağırlaştıktan sonra tedavi etmek daha zor oluyor."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan influenza virisüne karşı uyarı

KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan influenza virisüne karşı uyarı

Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

EGM'den bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotasının belirlenmesinde sona gelindi

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotasının belirlenmesinde sona gelindi
ekDoğu Karadeniz, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi

ekDoğu Karadeniz, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet