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Sağlık

Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti

Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserinin erken ve daha kolay teşhis edilmesi için çalışmalarda yardımcı olacak üç zar protein keşfetti.

Aynur Şeyma Asan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti

Ankara

​​​​​​​Technology Networks internet sitesinin haberine göre, Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden bilim insanları, yumurtalık kanserinin teşhis yöntemlerinin geliştirilmesine dair umut veren bir araştırma yaptı.

Üniversite bünyesindeki İleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Akira Yokoi ve Dr. Mayu Ukai liderliğinde yürütülen araştırmada, yumurtalık kanseri vakalarının yüzde 75'ini oluşturan yüksek dereceli seröz karsinom (HGSC) alt tipine sahip hastalardan kanser hücrelerinin çeperinde bulunan veziküller (EVler) alındı.

Hastalardan alınan küçük, orta ve büyük boyutlardaki EVlerdeki HGSC ile ilişkilendirilen proteinleri araştırmak amacıyla biyobelirteçlerin keşfi ve doğrulanmasında kullanılan sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi yöntemi uygulandı.

Analizlerde küçük boyutlu EVlerdeki HGSC ile ilişkilendirilen FRα, Claudin-3 ve TACSTD2 adlı üç zar proteini bulundu.

Söz konusu zar proteinlerinin yumurtalık kanserinin erken ve daha kolay teşhisinde yardımcı olabileceği bildirildi.

EVlerin kan örneklerinden ayrıştırılmasında nanotel kullanıldı

Nagoya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görevli nanotel uzmanı Dr. Takao Yasui, araştırma için EVlerin kanser teşhisine yardımcı olup olmadığını tespit etmek amacıyla kan örneklerinden ayrıştırılmasında kullanılmak üzere polyketon zincirle kaplı nanotel üretti.

Araştırmacılardan Dr. Akira, EVlerin farklı birçok molekülle yüklü olması nedeniyle daha küçük EVlerin söz konusu biyobelirteçleri tespit etmede daha uygun olduğunu belirtti.

Akira, araştırma sonuçlarının doktorların yumurtalık kanseri tedavilerinde kişiye özel stratejiler geliştirmesinde de yardımcı olabileceğine de işaret etti.

Araştırma, "Science Advances" adlı dergide yayımlandı.

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