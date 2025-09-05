Dolar
41.25
Euro
48.10
Altın
3,542.29
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,828.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
ABD Başkanı Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşmasına yönelik kararnameyi imzaladı

New York

Beyaz Saray'ın paylaştığı kararnamede, temmuz ayında Japonya ile yapılan çerçeve anlaşmanın duyurulduğu anımsatıldı.

Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı kaydedilen kararnamede, otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler olacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararnamede, bunun Japonya ile olan ticaret açığının azaltılmasına ve ABD'nin genel ticaret pozisyonunun daha dengeli hale getirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Japonya'nın ise Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve endüstriyel mal üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde "çığır açan" fırsatlar sunacağı belirtilen kararnamede, bu kapsamda atılacak adımlardan bahsedildi.

Kararnamede, Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracağı, mısır, soya, gübre, biyoyakıt gibi tarım ürünleri ve enerji ürünlerini yılda 8 milyar dolar tutarında ithal edeceği, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edeceği ve ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacağı bildirildi.

Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğine dikkati çekilen kararnamede, ABD hükümeti tarafından seçilecek olan bu yatırımların ülkede istihdam ve üretim artışı sağlayacağı ifade edildi.

Kararnamede, ABD'nin Japonya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediğini izleyeceğine işaret edilerek, bunların yerine getirilmemesi durumunda ek önlemlerin alınabileceği vurgulandı.

Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirtmiş, anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alaattin Köseler ile 25 sanığın yargılandığı davada ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
"Yenidoğan çetesi" davasında bazı sanıkların ifadeleri alındı
Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkeleri sorun yaratmakla suçladı

Başkent Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava

ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi

ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi
ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek
ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet