Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,649.10
BTC/USDT
21,408.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

İki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceği uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, iki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.

Mesut Karaduman   | 05.11.2022
İki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceği uyarısı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tokuç, AA muhabirine, dünyada en sık görülen ikinci kanser türünün, akciğer kanseri olduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık 20 milyon kanser vakası görüldüğünü, bunun yüzde 12'sinin akciğer kanseri olduğunu anlatan Tokuç, "Bu 20 milyon kanserden yaklaşık 9,5 milyon ölüm gözleniyor. Bu ölümlerin 2 milyona yakını da akciğer kanseri." dedi.

Tokuç, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde daha fazla görüldüğünü ve daha öldürücü olduğunu ifade etti.

Bu kanser türünün geç belirti verdiğini vurgulayan Tokuç, "Tanı konduğu zaman hastalık ya çok ilerlemiş oluyor ya da uzak metastazlar yapmış oluyor. Kemiğe, beyne veya vücutta her hangi bir yere kolay metastaz yapmış olabiliyor." diye konuştu.

Kanserde "erken tanı" önemli

Akciğer kanserine karşı önem alınması ve sigaradan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Tokuç, şöyle devam etti:

"Sigarayı bırakmak, alkolden mümkün olduğunca uzak durmak, hareketli yaşam, doğru beslenmek önemli. Sigara içenlerde öksürük hep rastlanan bir belirti, gece öksürükleri özellikle... Sigara içenler bunları pek önemsemiyorlar. Kanser başka belirtiler vermeye başladığında da geç kalınmış oluyor. O yüzden 2 haftayı geçen öksürükler, özellikle koyu renk ve kanlı balgam çıkartılıyorsa bu akciğer kanseri açısından mutlaka uyarıcı olmalı. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, iştahsızlık, kilo verme, mutlaka uyarıcı olmalı. 2 haftadan fazla süren balgamlı öksürük durumunda mutlaka hekime başvurulması gerekiyor."

Tokuç, akciğer kanserinin çok fazla yayılabildiğini, en önemli nedeninin ise tütün olduğunu dile getirdi.

Akciğer kanserinden ölenlerin yüzde 80'ninde sigara öyküsünün pozitif olduğunu gördüklerini aktaran Tokuç, "Sadece sigara içmek değil, pasif içicilik de akciğer kanserine yakalanmada etkili oluyor. Akciğer kanserinden ölenlerin bir kısmı da sigara içmeyen ama sigara dumanına maruz kalmış kişiler olduğu görülüyor. Akciğer kanserine bağlı ölümlerde yüzde 5'i de hava kirliliğinden dolayı oluyor. Hava kirliği akciğer kanseri konusunda kesin kanserojenler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Kadınlar küreselleşen kültürün, modern dünyanın baskılarını da yaşıyor
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" devam ediyor
Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk

Benzer haberler

İki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceği uyarısı

İki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceği uyarısı

Tekirdağ'da sis etkili oldu

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan çinekop, tezgahlardaki yerini aldı

Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan çinekop, tezgahlardaki yerini aldı
Tek gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Tek gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı
Kirli hava akciğer kanseri sebebi

Kirli hava akciğer kanseri sebebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet