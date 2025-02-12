Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak kalp rahatsızlığı olan kişiyi Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan kişinin Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum’dan Ankara’ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CndiY7qwUA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2025