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Sağlık

Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak kalp rahatsızlığı olan kişiyi Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan kişinin Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak kalp rahatsızlığı olan kişiyi Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırdı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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