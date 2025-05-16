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MSB'den güvenlik korucularına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından güvenlik korucularına ilişkin paylaşım yapıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
MSB'den güvenlik korucularına ilişkin açıklama

Ankara

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

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