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İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın nisanda günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirtti.

Serhat Tutak  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

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İstanbul Havalimanı'nın başarısının bu raporda da görüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı nisanda günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. Bu havalimanını, 1387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1350 uçuşla London Heathrow Havalimanı takip etti." bilgisini verdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kargo uçuşlarında da önemli bir performans göstererek, nisanda günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye, iç hat uçuşlarında Avrupa ikincisi

Bu tablonun, Türkiye'nin hava lojistiğinde bölgesel merkez olmasının göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye zirveye oynadı. Nisanda günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa'da ikinci sırada bulunuyor. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor. Düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye öne çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 219,8 kalkışla Avrupa’da 5'inci sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktı. Nisanda günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen ülkemiz, Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir."

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