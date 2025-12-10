Dolar
42.56
Euro
49.59
Altın
4,208.81
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

SGK tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı.

Orhan Onur Gemici  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

Ankara

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş ve Kars'ta kar etkili oluyor
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında anıldı
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi

Benzer haberler

Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

Su ürünleri avcılığı sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Taşınabilir otomatik şok cihazı hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de

Havalimanlarının yer hizmetlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Havalimanlarının yer hizmetlerine ilişkin esaslar düzenlendi
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Tiftik, sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Tiftik, sözleşmeli üretim kapsamına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet