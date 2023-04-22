Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Fransa'da bir hastane, acil servisini personel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois kentindeki bir hastanenin acil servisi personel eksikliği nedeniyle pazartesi gününe kadar kapatıldı.

Esra Taşkın  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Fransa'da bir hastane, acil servisini personel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapattı Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

Paris

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Aulnay-sous-Bois'da Robert-Ballanger Hastanesi personel eksikliği nedeniyle acil servisi hizmetinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda hastane, 24 Nisan Pazartesi yerel saatle 08.00'e kadar acil servise kendi imkanıyla gelen hastaları kabul etmeyecek. Acile sağlık veya itfaiye ekiplerince getirilen hastalar ise hastaneye alınacak.

Hastane, 24 Nisan-2 Mayıs döneminde ise 18.00-08.00 saatlerinde kendi imkanlarıyla gelen hastaları acile kabul etmemeye devam edecek.

Robert-Ballanger Hastanesi doktorları, çalıştıkları kurumun yönetimini gecikmeden ek personel almaya çağırdı.

Sağlık krizi

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesine ve özel harekat polislerine bayram ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
TCG Anadolu gemisini 5 günde 61 bin 231 kişi ziyaret etti
Bayramda dışarıya çıkan İstanbullular yoğunluk oluşturdu

Benzer haberler

Fransa'da bir hastane, acil servisini personel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapattı

Fransa'da bir hastane, acil servisini personel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapattı

Paris'te antik 50 mezar bulundu

Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları tren garlarını bastı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları tren garlarını bastı
Paris'te ailelerinden uzaktaki Müslüman öğrenciler iftarda buluştu

Paris'te ailelerinden uzaktaki Müslüman öğrenciler iftarda buluştu
Fransa'da yabancılara yönelik hak ihlallerinde büyük artış yaşandı

Fransa'da yabancılara yönelik hak ihlallerinde büyük artış yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet