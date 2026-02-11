Dolar
logo
Sağlık

DSÖ’ye göre, dünya genelinde katarakt ameliyatı ihtiyacı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan her iki kişiden birinin ameliyata ihtiyaç duyduğunu açıkladı ve ülkelere bu yöndeki çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
DSÖ’ye göre, dünya genelinde katarakt ameliyatı ihtiyacı artıyor

Cenevre

DSÖ, tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan katarakt hastalarıyla ilgili bir çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan her iki kişiden biri, hayatını değiştirecek bir ameliyata ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verildi.

DSÖ’nün açıklamasında, ülkelere katarakt hastası milyonlarca insanın basit ameliyatlarla görme yetisini geri kazanabilmesini sağlamak için çabalarını hızlandırma çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu ameliyatların önlenebilir görme kaybını engellemek için en etkili ve uygun maliyetli müdahalelerden biri olduğu vurgulandı.

Son 20 yılda yaşlanan nüfus ve artan katarakt vakalarına bağlı olarak genel talebin yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, katarakt ameliyatlarının küresel kapsamının yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı belirtildi. DSÖ, "En son modellemeler, gelecek 10 yılda katarakt ameliyatı kapsamının yaklaşık yüzde 8,4 oranında artacağını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nun 2030 yılına kadar yüzde 30’luk artış hedefi için ilerlemenin ivme kazanması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kataraktın göz merceğinin bulanıklaşması sonucu görme bozukluğuna ve hatta körlüğe yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.

"Katarakt, dünya genelinde 94 milyondan fazla insanı etkiliyor." denilen açıklamada, katarakt ameliyatının 15 dakikalık basit bir işlem olduğu ve görme yetisinin anında ve kalıcı olarak geri kazanılmasını sağlayan en uygun maliyetli tıbbi müdahalelerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Ruh Sağlığı Departmanı Direktör Vekili Devora Kestel, "Katarakt ameliyatı, görmeyi geri kazandırmak ve yaşamları dönüştürmek için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri. İnsanlar görme yetilerini geri kazandıklarında, bağımsızlıklarını, saygınlıklarını ve fırsatlarını da geri kazanırlar." ifadelerini kullandı.

