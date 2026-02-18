Dolar
43.75
Euro
51.82
Altın
4,918.21
ETH/USDT
2,020.80
BTC/USDT
68,213.00
BIST 100
14,446.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsağından iki mıknatıs çıkarıldı

Karaman'da bağırsağından iki mıknatıs çıkarılan 4 yaşındaki çocuğun şikayetleri sona erdi.

Harun Reşit Yıldıko  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsağından iki mıknatıs çıkarıldı Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Karaman

Oğullarının mıknatıs yuttuğundan şüphelenen ailesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde bağırsağında 2 mıknatıs tespit edilen çocuk, bir süre gözetim altına alındı.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, bağırsağı tıkayan mıknatıslar çıkarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ölüme giden durumlara sebep olabilir"

Uysal, AA muhabirine, çocuğun 5 günlük gözetim sırasında çekilen filmlerde bağırsaktaki mıknatıslarda ilerleme görülmediğini söyledi.

Bağırsak duvarının birbirine yapışan 2 mıknatısın arasında kaldığını, bunun bağırsakta yırtılmaya neden olabileceğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Hastayı takibimize aldık ve beşinci gününde yabancı cisim halen aynı yerindeydi. Karın ağrıları artınca ve üç gündür tuvaletini yapamayınca ameliyata aldık. İnce bağırsakta birbirine yapışık iki mıknatıs vardı, bunları çıkardık. Bağırsak duvarını etkilemeye başlamıştı ama herhangi bir yırtık oluşmadan almış olmamız bizim için avantaj oldu. Burada önemli olan çocuğun çift mıknatıs yutmuş olmasıydı. Çünkü iki mıknatıs bağırsak duvarını arasına alıp bağırsakta yırtılmaya, yine karın içinde karın zar iltihabı ve karın içine bağırsak içeriğinin geçmesi gibi ölüme giden durumlara sebep olabilir. Şu an çocuğun sağlık durumu iyi."

Ailelere uyarı

Uysal, iki yaş ve üzeri çocuklarda yabancı cisim yutma şikayetleriyle sıkça karşılaşıldığını dile getirdi.

Ailelere çocuklarını gözetim altında tutma ve yabancı cisimleri ortada bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, "Çocuklarda merak duygusu iki yaşından sonra biraz fazla oluyor ve yabancı cisimleri ağızlarına götürebiliyor. Bunun sonucunda istenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Aileler bunlara dikkat etmeli. Özellikle yabancı cisimleri çocuğun ulaşabileceği yerlere koymamalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı
Kaş'ta dalgalar tekne ve işletmelere zarar verdi
Hayalet ağlarda can çekişen balıklar, jandarma eliyle hayata tutunuyor
Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak
DOSYA: Memleket Sofrası
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsağından iki mıknatıs çıkarıldı

Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsağından iki mıknatıs çıkarıldı

Çanakkale'de 81 yaşındaki prostat kanseri hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da yapılacak konutların kurası çekildi

Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı

Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı
DSÖ’ye göre, dünya genelinde katarakt ameliyatı ihtiyacı artıyor

DSÖ’ye göre, dünya genelinde katarakt ameliyatı ihtiyacı artıyor
Fedakar abla 2 ayda yaklaşık 16 kilo zayıflayıp kardeşine karaciğer dokusu verdi

Fedakar abla 2 ayda yaklaşık 16 kilo zayıflayıp kardeşine karaciğer dokusu verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet