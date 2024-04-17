Doğuştan diyabet hastası Filistinli minik Muhammed'e Gazze dışında tedavi talebi
Doğuştan şeker hastası olan ve İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede yatan 9 yaşındaki Muhammed Ziyade, tedavisi için Gazze dışına çıkmayı umuyor.
Gazze
Gazze Şeridi’nde İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme ve gıda sıkıntısının baş göstermesi Muhammed gibi onlarca hasta çocuğun hayatlarını daha da zorlaştırdı.
İsrail saldırıları öncesinde ailesinin yanında kalan Muhammed, gerekli tedavi ve beslenme programı uygulanamadığından durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı.
Babası İsrail saldırılarında yaralanıp annesi ise güvenlik nedeniyle Gazze’nin güneyine kaçtığından aile sıcaklığı ve ilgisinden de mahrum kalan Muhammed, tedavisi için Gazze Şeridi dışına çıkacağı günün hayalini kuruyor.
Kardeşinin sağlığına kavuşup yeniden güven içinde koşup oynayacağı günü iple çeken ablası Ayet Ziyade (11), 4 ay önce yetersiz beslenme nedeniyle ölümün eşeğinden dönen, aşırı kilo verip durgunlaşan ve yoğun bakımda kalan savaş kurbanı minik kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim diyabet hastası ve Gazze'nin kuzeyinde uygun tedavi ve yeterli gıda bulunamaması nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya. 4 aydır hastanedeyiz. Savaş, kardeşimin hastalığı, annemin yanımızda olmaması ve yaralandığı için babamın yokluğu nedeniyle ramazan ayı ve bayramı kutlayamadık." dedi.
Kardeşinin acil olarak özel ilaçlara ve sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ziyade, Gazze Şeridi’ndeki ilaç ve gıda eksikliğinin kardeşinin durumunun her geçen gün kötüleşmesine yol açtığını söyledi.
"Kardeşimi kaybetmekten korkuyoruz"
Minik Muhammed’in tedavisi için Gazze dışına çıkmayı istediğini kaydeden Ziyade, "Tedavi ve gıda yetersizliğinden dolayı onu kaybetmekten korkuyoruz." ifadesini kullandı.
Baba Numan Ziyade ise çocuğunun sağlıklı beslenmesi gerektiğini ancak şu an için Gazze Şeridi’nde bunun mümkün olmadığını belirterek, "Gazze Şeridi’nin kuzeyinde meyve sebze yok. Olanı da maddi imkanımız el vermediğinden alamıyoruz. Gazze Şeridi'nde savaş ve kuşatma nedeniyle tedavi imkanları bulunmadığından, daha iyi tedavi edilebilmesi için çocuğumun Gazze Şeridi dışına nakledilmesini umuyoruz." diye konuştu.
Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisine göre İsrail, 7 Ekim’den bu yana 159 sağlık kurumunu hedef aldı. Saldırılarda 32 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.