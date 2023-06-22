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Sağlık

Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır'da esnaf Yusuf Çelik, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Murat Başal  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde kuyumculuk yapan Çelik, önceki gün annesiyle alışverişe çıkan ve soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu fark etti.

Annenin panikle çevredekilerden yardım istemesi üzerine Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.

Çelik'in çocuğa müdahale etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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