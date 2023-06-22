Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Diyarbakır'da esnaf Yusuf Çelik, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Diyarbakır
Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde kuyumculuk yapan Çelik, önceki gün annesiyle alışverişe çıkan ve soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu fark etti.
Annenin panikle çevredekilerden yardım istemesi üzerine Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.
Çelik'in çocuğa müdahale etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.