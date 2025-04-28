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Yaşam, insana dair

Başkentte özel eğitim öğrencilerinden Gazze'deki çocuklar anısına resim sergisi

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına yaptıkları eserlerden oluşan "Gazze Resim Sergisi" açıldı.

Eylül Aşkın Akçay  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Başkentte özel eğitim öğrencilerinden Gazze'deki çocuklar anısına resim sergisi Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Okulda düzenlenen serginin açılışına, AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu Müdürü Arif Muzaffer Kul, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika yöneticileri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın sunuculuğunu üstlenen serebral palsili öğrenciler, sergiyi, Gazze başta olmak üzere zulme uğrayan tüm insanlara ithaf ettiklerini belirterek, "Gazze çocuk mezarlığı olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde masum çocuklar ölmesin" mesajı verdi.

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Serginin bu dünyaya değil, Gazze'de hayatını kaybeden masum çocukların dünyasına ait olduğunu vurgulamak amacıyla siyah renkte kırık makasların yer aldığı açılışta kurdele kesimi de gerçekleştirilmedi.

Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar için dua edilmesinin ardından 36 öğrencinin çalışmalarıyla hazırlanan ve 26 eserden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından öğrenciler, hazırladıkları resimler hakkında katılımcılara bilgi verirken, sergi alanını gezen davetliler de eserlerin fotoğraflarını çekti.

"Filistin ve Gazze'ye yönelik projelerimiz devam edecek"

Sergiye yönelik AA muhabirine açıklamada bulunan Okul Müdürü Arif Muzaffer Kul, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl öğrencilerin karnelerini balonlara bağlayarak Gazze'deki çocuklara destek mesajı gönderdiklerini anımsatan Kul, bu yıl da Gazze Resim Sergisi'ni düzenlediklerini belirtti.

Kul, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, İsrail'in düzenlediği saldırılardan kaynaklı, 'Filistin çocuk mezarlığı olmasın' düşüncesiyle yola çıktılar ve bir resim sergisi oluşturdular. Biz de bugün burada çok boyutlu tasarladığımız çalışmayla bu mesajı okulumuzdan başlayarak tüm ülkeye, tüm dünyaya vermeye çalıştık.

Okulumuz, yarı yarıya özel gereksinimli ve özel gereksinimi olmayan öğrencilerimizden oluşuyor. Serebral palsi tanılı çocuklarımızla serebral palsi tanısı olmayan, özel gereksinimi olmayan çocuklarımız birlikte çalıştı. Filistin ve Gazze'ye yönelik projelerimiz devam edecek. Buna hiçbir insanın kayıtsız kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bizim burada anaokulundan ortaokula kadar öğrencilerimiz var. 36 aylıktan başlayan tüm çocuklarımızın 8. sınıf mezuniyetine kadar bu bilince sahip olmasını istiyoruz."

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

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