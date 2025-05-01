Dolar
38.46
Euro
43.69
Altın
3,225.94
ETH/USDT
1,817.90
BTC/USDT
95,285.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda başladı HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılıyor
logo
Gündem

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığında çocukların ebeveynlerini örnek aldığını belirterek, anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında protokol imza törenine katılmak üzere kente gelen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital bağımlılık yaşayan bireylere şikayet etmek yerine çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İnsanın hayatında zevk duyacağı alanlar oluşturmadığında dijital bağımlılığın ciddi şekilde yaygınlaşabileceğine işaret eden Dinç, "Her şeyden önce hayatı zenginleştirmek, genişletmekle alakalı önlemlerin geliştirilmesi ve bu önlemlerin bütün topluma yaygınlaştırılması çok önemli." dedi.

Sosyal medyanın dijital bağımlılıktaki en önemli araçlardan biri olduğunu dile getiren Dinç, ebeveynlerin bu konuda çocuklarına örnek olduğunu kaydetti.

Dinç, şunları aktardı:

"Anne ve babaların öncelikle kendi kullanımları çok önemli. Kendileri sosyal medyayı ve dijital araçları sağlıksız bir şekilde kullanıyorlarsa başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çocukları hızlı bir şekilde dijital bağımlılığa bulaşabilirler. O yüzden kendi kullanımlarının doğru ve sağlıklı olması çok önemli. İkincisi bu konuda rehberlik etmeleri, bilgi vermeleri, takip etmeleri, yönlendirmeleri çok önemli ama önemli noktalardan bir tanesi yasaklamadan ve engellemeden, bir sınır koymadan önce, hayatıyla alakalı çocukların hayatındaki insanlardan yana, ilişkilerden, işlerden yana, faaliyetlerden yana hayatlarını zenginleştirmeleri çok önemli. Çocuğun hayatı dapdar bir hayatsa, insan yoksa, sevdiği faaliyet yoksa, enerjisini boşaltabileceği, sağlıklı bir şekilde sosyalleşebileceği, kendini gösterebileceği, ifade edebileceği imkanlardan yoksunsa o zaman ne kadar sınır koyarsak koyalım işe yarar bir netice almamız zor."

Her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılık eğitimi veriliyor

Dinç, Yeşilay'ın uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda üç temel faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Dinç, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılıklarla alakalı temel eğitim veriyoruz. Anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul ve liseye yönelik böyle bir eğitim çerçevemiz söz konusu. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizden psikolojik destek imkanı sağlıyoruz. Türkiye'nin her şehrinde toplam 105 Yeşilay danışmanlık merkezimiz var. Bağımlılıkta zorluk yaşayanlar, 115'i arayarak hızlı bir şekilde kendilerine en yakın yerden randevu alabilirler. Dolayısıyla bu anlamda psikoterapi ve sosyal hizmet desteğinde bu problemi yaşayan insanımıza, ücretsiz bir şekilde ve gizlilik esaslı olarak hizmet sağlıyoruz. Üçüncü olarak da savunuculuk çalışması yapıyoruz. Dijital bağımlılıkların toplumda gelişmemesi, insanları bu bağımlılıklardan korumakla alakalı gerekli düzenlemelerin yasalaşması konusunda savunuculuk çalışmaları yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye'nin yeni döneminde desteklerini sürdürecek
Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de
Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrısı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Benzer haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Bakan Şimşek: 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz

Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı

YEDAM atölyeleri, hem bağımlılığa sürükleyen çevreden uzaklaştırıyor hem meslek edinmenin yolunu açıyor

YEDAM atölyeleri, hem bağımlılığa sürükleyen çevreden uzaklaştırıyor hem meslek edinmenin yolunu açıyor
Başkentte özel eğitim öğrencilerinden Gazze'deki çocuklar anısına resim sergisi

Başkentte özel eğitim öğrencilerinden Gazze'deki çocuklar anısına resim sergisi

Yeşilay desteğiyle uyuşturucudan kurtuldu, 25 yıl sonra hayata ümitle bakıyor

Yeşilay desteğiyle uyuşturucudan kurtuldu, 25 yıl sonra hayata ümitle bakıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet