Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Diyarbakir
Merkez Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreylerinin bulunduğu belirtilen depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangında, polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının hasara neden olduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depo ve çevresinde yapılan incelemede, herhangi bir kimyasala ait yoğunluk tespit edilmediği belirtildi.