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Sağlık

BM: Yemen'de son 3 yılda 273 çocuk felci vakası kaydedildi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de son 3 yılda 273 çocuk felci vakası kaydedildiğini ve ülkede çocuk felcinin yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

Mohammed Sameai, Safiye Karabacak  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
BM: Yemen'de son 3 yılda 273 çocuk felci vakası kaydedildi

Aden

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Yemen'deki ofislerinden "Dünya Çocuk Felci Günü" dolayısıyla ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemen, devam eden insani kriz ve düşük aşılama oranları nedeniyle son 3 yılda bildirilen 273 vakayla, çocuk felci virüsü salgınıyla mücadeleye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Verilere göre çocuk felcinin Yemen'deki birçok çocuğun hayatını tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hastalığın "kalıcı, tedavisi mümkün olmayan felce veya ölüme neden olabileceği bunun da ancak aşılamayla önlenebileceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "2020 yılına kadar çocuk felcinden arınmış olan Yemen'de, sağlık sisteminin kırılganlığı ve sosyal, siyasi ve güvenlik krizi nedeniyle 2022'de yüzde 58 olan aşılama oranları, 2023'te yüzde 46'ya düştü." ifadesi kullanıldı.

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