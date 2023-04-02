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Sağlık

Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan sağlık çalışanlarından Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevdiklerini, ailelerini kaybeden ve kendi acılarına rağmen insanların yardımlarına koşan, zorluklara karşı canla başla mücadele eden binlerce sağlık çalışanımız var. Dr. Mehmet Tuncay Çimen kendi öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda birçok sağlık çalışanının da depremde sevdiklerini, ailelerini ve hayatlarını kaybettiği vurgulandı. Bu kayıpların acısının hala yüreklerde hissedildiğinin altı çizilen videoda, "Sağlık çalışanları acılarını bir kenara bırakarak, insanların onlara ihtiyacı olduğunu bilerek, zorluklara karşı canla başla mücadele etti." ifadelerine yer verildi.

"Hala bir rüyaymış gibi, ne zaman uyanacağız bilmiyoruz"

Hatay'da görevli 112 Başhekim Yardımcısı Mehmet Tuncay Çimen, videoda depremin olduğu ilk andan itibaren kendi can güvenliklerini sağlayarak evden çıkmaya çalıştıklarını belirtti ve "Daha sonra ailemi güvenli bir noktaya aldıktan sonra Komuta Kontrol Merkezi'ne geçtim." dedi.

Burada ambulansları koordine ettiklerini, ilerleyen saatlerde ise çevre illerden destekler gelmeye başladığını anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde sahra hastaneleri ve acil müdahale üniteleri kurulmaya başladı. Buralarda hastalar stabil hale getirildikten sonra sevkleri yapıldı. Sağlık çalışanları olarak zaten ilk andan itibaren sahadaydık, hala sahada olmaya devam ediyoruz. Çalışmak zorundaydık, çünkü burada insanların gerçekten ihtiyacı vardı. Hala bir rüyaymış gibi, ne zaman uyanacağız bilmiyoruz."

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